"Хто при мені домігся найбільшого прогресу? Однозначно, Маліновський і Зінченко. Матвієнко, Забарний – я буду називати всю команду.

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Є різні періоди – 3-4 місяці хтось знаходиться у кращій формі. Лідером на чемпіонаті Європи однозначно був Андрій Ярмоленко. Не маючи ігрової практики, він приїхав – і з перших днів ми бачили цю іскру в очах.

Коли приїхав Маліновський, у нього вже були проблеми, про них я знав давно. З цією проблемою він дограв сезон за Аталанту.

Мені важко пояснити, що було з Циганковим, тому що я як тренер спілкуюся з лікарями. Якщо футболіст не почувається добре, щоб тренуватися, то він цього не робить. Є трохи смуток, через те що Віктор – якби він підійшов у найкращій формі – міг би зробити різницю. Нам не вистачало його", – цитує Шевченка ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня.

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