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Шевченко зізнався, чому свого часу вирішив покинути Мілан

7 травня 21:06 21674 Читать на русском
Шевченко зізнався, чому свого часу вирішив покинути Мілан
Андрій Шевченко та Жозе Моурінью / Фото ФК Челсі

Екс-зірка Мілана, а нині керманич збірної України Андрій Шевченко пригадав свій перехід в Челсі.

"Не дивлюся на те, що я зробив у минулому. Справжні чоловіки ніколи не озираються назад, а дивляться тільки вперед.

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Це було важко, але стало досвідом для мене і допомогло знайти себе. Не завжди все відбувається добре, але я вийшов з цієї ситуації сильнішим. Я шукав змін в житті. Мілан завжди в моєму серці, це найважливіша команда в моєму житті. Мої найкращі роки пройшли там.

Пізніше у мене з'явилися причини повернутися в Динамо. Я хотів грати.

Потім я ризикнув і в 36 років зіграв на Євро-2012, там було дуже багато тиску. Але я зробив правильний вибір, у мене чудові враження. Я закінчив свою кар'єру на високому рівні", – цитує Шевченка Calciomercato.

Нагадаємо, екс-форвард перебрався в Челсі у 2006-му за 50 млн євро, але не зміг закріпитись у лондонському клубі.

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Теги
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