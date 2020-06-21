Шевченко зізнався, чому привіз кубок Ліги чемпіонів до пам'ятника Лобановському

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав тріумф у Лізі чемпіонів з Міланом та пояснив свій візит до могили Валерія Лобановського з трофеєм.

"Він був для мене більше вчителем, ніж батьком. Раніше я слухав його з розкритим ротом, прислухаючись до кожного слова. Він мав величезний вплив на мене. Лобановський був дуже дисциплінованою, дуже розумною людиною. Його цікавило все.

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Я був у Мілані в його наступні роки. Він тренував національну команду, і кожного разу, коли я приїжджав на міжнародні матчі, він чекав на мене у своєму кабінеті. Я заходив до нього, і ми проводили по декілька годин, просто розмовляючи. Він попросив мене записати тренування, які ми проводили в Мілані. Він був дуже зацікавлений у тому, як розвивалася підготовка в Італії, управління навантаженнями, важливість відпочинку. Багато речей про роботу.

Чому приїхав до пам'ятника Лобановському з трофеєм Ліги чемпіонів? Для мене це було дуже емоційно. Лобановський помер, коли я виграв Лігу чемпіонів. Я знав, скільки перемога в цьому змаганні значила для нього. Мій тріумф був його тріумфом. Я хотів поділитися цим з ним", – пригадав Шевченко в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, український форвард став володарем Ліги чемпіонів у 2003 році в складі Мілана, тоді як Валерій Лобановський помер 13 травня 2002 року.

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