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Шевченко зізнався, чи проміняє збірну України на Мілан

22:45 292 Читать на русском
Шевченко зізнався, чи проміняє збірну України на Мілан
Андрій Шевченко / Фото ФК Мілан

Головний тренер збірної України не приховує, що мріє очолити італійський гранд.

"Я повністю сконцентрований на роботі з національною командою. Для мене це пріоритет, у нас багато цілей попереду. Будемо багато працювати, щоб досягти результату.

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Подивимося, як складеться життя в майбутньому. Хотілося б повернутися в клуб, в якому я сяяв як гравець. Можливо доля подарує шанс стати тренером "россонері".

Майбутнє – це розмите поняття. На даний момент я повністю сконцентрований на роботі з національною командою", – розповів Шевченко для програми Великий футбол.

Нагадаємо, під керівництвом Шеви збірна України з першої сходинки змогла кваліфікуватись на Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.

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Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан Мілан
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