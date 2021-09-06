Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чи є у їхніх з дружиною планах поповнення в сім'ї.

"Думаю, четверо дітей – це вже така межа для нас. Поки в планах п'ятої немає.

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Чи думав про дочку? Ну треба виховати, з хлопцями все-таки складніше, напевне, ніж з дівчатками. Треба бути хорошими батьками. У школу, дитсадки, футбольні команди, поїздки – все це є в плані у батька. Все ж, мої діти не мажори.

Ми з дружиною відіграємо однакову роль у сім'ї. Звичайно, дружина більше з дітьми. У зв'язку з роботою у мене постійно роз'їзди, ще щось. Це життя", – заявив Шевченко в ефірі програми Світське життя.

До слова, Андрій та його кохана Крістен Пазік, які зіграли весілля ще у 2004 році, зараз виховують чотирьох хлопців – Джордана, Крістіана, Александра та Райдера.

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