Нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив володаря "Золотого м'яча-2004" своїм радником.

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"Моя роль не зміниться. Я позаштатний консультант і продовжу робити те, що й завжди – допомагати своїй Батьківщині, Україні, чим зможу. Я залишаюсь у світі футболу, бо моє майбутнє саме тут", – цитує Шевченка Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, останньою футбольною роботою українця була Дженоа, звідки його звільнили у січні 2022 року. Після цього Шевченко присвятив себе публічній допомозі України у війні з Росією та благодійній діяльності.

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