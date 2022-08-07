Шевченко: Зінченко дуже щедрий і багато дає українському народу
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко віддав належне представнику лондонського Арсенала Олександру Зінченку за те, що він продовжує привертати увагу світу до війни на батьківщині.
"Олександр піднявся, він виступив і висловив свої дуже жорсткі погляди проти війни.
"Всі ми – фани Зінченка": Зеленський відреагував на трансфер хавбека збірної України в Арсенал
Він любить Україну та людей, і ми багато працювали разом. Ми були залучені до діяльності зі збору коштів. Олександр дуже щедрий і багато дає українському народу", – цитує Шевченка Mirror.
Нагадаємо, легендарний футболіст інформує європейців щодо війни в Україні та допомагає біженцям знайти нове житло в Європі. Окрім того, володар "Золотого м'яча" разом з іншими відомими футболістами та спортсменами приймає участь у благодійних заходах (в якості амбасадора платформи United24) на підтримку України.
"Караваєв – це космос": легенда Динамо – про виправдання для Бєсєдіна, запас міцності і сподівання на диво