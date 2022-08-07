Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко віддав належне представнику лондонського Арсенала Олександру Зінченку за те, що він продовжує привертати увагу світу до війни на батьківщині.

"Олександр піднявся, він виступив і висловив свої дуже жорсткі погляди проти війни.

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Він любить Україну та людей, і ми багато працювали разом. Ми були залучені до діяльності зі збору коштів. Олександр дуже щедрий і багато дає українському народу", – цитує Шевченка Mirror.

Нагадаємо, легендарний футболіст інформує європейців щодо війни в Україні та допомагає біженцям знайти нове житло в Європі. Окрім того, володар "Золотого м'яча" разом з іншими відомими футболістами та спортсменами приймає участь у благодійних заходах (в якості амбасадора платформи United24) на підтримку України.

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