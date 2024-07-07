У неділю, 7 липня, в Новарі відбувся захід "Операція Ностальгія", на який були запрошені легенди кальчо.

Розважати публіку в Новарі приїхали Роберто Баджо, Хав'єр Дзанетті, Нельсон Діда, Дієго Міліто, Антоніо Ді Натале, Даріо Хюбнер, Нікола Легроттальє, Крістіан Пануччі та інші колишні зіркові гравці італійського чемпіонату.

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На цей захід був також запрошений президент УАФ Андрій Шевченко. Він був "спійманий" Роберто Баджо для селфі, яке "божественний хвостик" опублікував у своєму Instagtam. "Честь перебувати на полі після стількох років разом із цими двома капітанами", – написав Баджо, перебуваючи в компанії Шевченка і Хав'єра Дзанетті.

Сам Баджо розплакався, коли почув овацію на стадіоні на свою честь. Уболівальники аплодували найкращому плеймейкеру в історії кальчо після пережитої драми з нападом на нього та його сім'ю. Баджо з'явився на полі, але в цьому матчі грати не став – його присутність була суто символічною.