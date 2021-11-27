"Дженоа давно не перемагав, зараз дуже складні матчі та набирати очки непросто. Але ми маємо вірити – ми віримо у проект, у свої сили. Тільки з позитивним настроєм ми виберемося із цього.

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Найбільше мене вразили уболівальники, стадіон. У матчі проти Роми був дощ, але нас підтримували до кінця. Це ще одна наша зброя.

Згоден з Моурінью: щоб працювати тренером, потрібно бути трохи божевільним. Це дуже складно, багато тиску, але в цьому є чудове зачарування. Я на початку своєї кар'єри, а Жозе вже пережив фінал Ліги чемпіонів. Сподіваюся пережити ті самі емоції, що й він", – цитує Шевченка Il Secolo XIX.

Нагадаємо, у першому поєдинку на чолі "грифонів" українець поступився Ромі (0:2). У неділю, 28 листопада, Дженоа на виїзді зійдеться з Удінезе. Початок зустрічі о 13:30.

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