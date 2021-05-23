Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що майже визначився з відбором футболістів на чемпіонат Європи.

"У мене вже є чітке розуміння. Єдине, знову ж таки, – стан футболістів. Адже бувають такі моменти, як ситуація з Буяльським.

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Хлопець провів чудовий сезон. Ми його викликали, тому що бачимо його необхідність в команді. Але, на жаль, він отримав травму. Це негативно і для нього, і для нас – не дуже приємний момент.

Сподіваюся, що таких моментів не буде. Для мене вже на 95% заявка тих, хто поїде на Євро, визначена", – сказав Шевченко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, чемпіонат Європи стартує 11 червня. Україна у групі зіграє з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.

Вже сьогодні, 23 травня, "синьо-жовті" у рамках підготовки до Євро-2020 проведуть товариський матч зі збірною Бахрейну. Початок зустрічі о 21:00.

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