Шевченко заявив, що готовий повернутись до тренерської діяльності
13:23 - Читать на русском
Легенда українського футболу Андрій Шевченко висловився щодо можливості знову працювати тренером.
У середині листопада 46-річний колишній футболіст говорив, що поки не готовий думати про роботу коучем, адже в Україні триває війна з Росією.
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Тепер же позиція Шевченка, схоже, змінилась."Останніми місяцями було б неправильно приймати якісь пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", – цитує Андрія Corriere della Sera.
Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України протягом 2016-2021 років, а також 2 місяці працював у Дженоа.
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