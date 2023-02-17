У середині листопада 46-річний колишній футболіст говорив, що поки не готовий думати про роботу коучем, адже в Україні триває війна з Росією.

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Тепер же позиція Шевченка, схоже, змінилась."Останніми місяцями було б неправильно приймати якісь пропозиції, тому що мої думки були в іншому місці. Але тепер я думаю про те, щоб повернутися до роботи, яку люблю", – цитує Андрія Corriere della Sera.

Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України протягом 2016-2021 років, а також 2 місяці працював у Дженоа.

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