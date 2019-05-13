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Шевченко: Завжди буду дякувати Лобановському за все, що він зробив для моєї кар'єри

13 травня 22:22 262 Читать на русском
Шевченко: Завжди буду дякувати Лобановському за все, що він зробив для моєї кар'єри
Андрій Шевченко / Getty Images

У день смерті видатного українського тренера Валерія Лобановського чинний наставник збірної України Андрій Шевченко подякував йому за свою кар'єру.

"Минуло 17 років з того часу, як Ви залишили нас, але Ви завжди в моєму серці. Я завжди буду дякувати Вам за все, що Ви зробили для моєї кар'єри й у моєму житті", – написав Шевченко в Інстаграмі.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра

Нагадаємо, Шевченко грав під керівництвом Лобановського в київському Динамо з 1997 по 2002 рік, а також у національній команді України з 2000 по 2002 рік.

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Теги
Валерій Лобановський Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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