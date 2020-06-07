Шевченко запевнив, що залишається у збірній України

Наставник "синьо-жовтих" заявив, що продовжить роботу з національною командою.

За словами Шевченка, він не збирається покидати збірну України в пошуках іншого місця роботи. Тренер планує готувати команду до Євро-2020, яке перенесено на літо наступного року.

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"Я можу запевнити, що залишаюся в збірній України. У мене з командою є незавершена справа – Євро-2021", – цитує 43-річного наставника Профутбол.

Нагадаємо, Андрій Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році, після завершення чемпіонату Європи. Перед тим легендарний форвард був асистентом Михайла Фоменка, а робота зі збірною стала для нього першим самостійним тренерським досвідом. Під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" не змогли кваліфікуватися на ЧС-2018, але виграли свою групу Ліги націй, піднявшись у елітний дивізіон, а також кваліфікувалися у фінальну частину Євро-2020 з першого місця групи.

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