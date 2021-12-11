Екс-півзахисник Динамо Максим Деменко визнав, що Андрій Шевченко далеко не завжди був зразком професіоналізму.

"З Андрієм ми познайомилися у другій команді. Незабаром Сабо перевів його до основного складу. Шевченко запам'ятався шибайголовою, навіть босяком – якось несерйозно ставився до футболу, курив.

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У багатьох інтерв'ю Шева каже, що його відкрив для футболу Лобановський, але, на мій погляд, головною людиною в його кар'єрі був Сабо. Скільки він із ним возився! Йожефович Андрію завжди казав: "Або ти свій талант розвиваєш, або загробиш себе". Очевидно, всі ці бесіди на Шевченка вплинули", – пригадав Деменко в інтерв'ю Fan Day.

Нагдаємо, влітку 1999-го Динамо продало Шевченка у Мілан за майже 24 млн євро.

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