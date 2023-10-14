"На жаль, війна триває, момент критичний. Український народ не здається, тому що наша країна – це наше життя, наше майбутнє. Ти нам потрібен, західний світ. Спорт може допомогти, футбол має величезну силу об’єднувати людей. В Україні спорт робить багато зараз, і ще багато робитиме в майбутньому.

Павелку пропонували здати посаду президента УАФ і вийти на волю наступного ж дня, – джерело

Є зруйновані міста, порожні міста. Але потроху люди повертаються і я хочу допомогти цим людям. Я бачив зруйнований бомбами стадіон біля мого міста, попри все там грали діти. Ідея відбудувати той стадіон – це спосіб допомогти людям і дітям. Спорт – це момент відволікання, розваги, спосіб забути війну.

На жаль, цифри лякають, тому що багато дітей було депортовано з України, деякі вбиті та понад 3000 поранені. Деякі навіть зґвалтовані. Моя робота – допомогти і зробити щось для них. Змінюючи речі та життя багатьох українських дітей", – наводить слова Шевченка TuttoMercatoWeb.

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