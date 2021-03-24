Керманич "синьо-жовтих" радить підопічним не розслаблятись через можливу відсутність Мбаппе та інших зірок суперника.

Гравець Динамо поклав Шевченка на газон на тренуванні збірної України перед Францією

"Гадаю, у них достатньо виконавців, які можуть замінити одне-одного. Склад Франції дуже хороший – лава запасних, можливості і потенціал команди дуже великі. Нам не треба дивитись, хто буде грати чи ні. Сконцентруємось на тому плані гри, про який будемо говорити з хлопцями", – запевнив Шевченко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч відбору на чемпіонат світу між Францією та Україною відбудеться вже сьогодні, 24 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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