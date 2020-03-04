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Шевченко заінтригував складом збірної України на Францію та Польщу – тренер обіцяє нові імена

13:25 1703 Читать на русском
Шевченко заінтригував складом збірної України на Францію та Польщу – тренер обіцяє нові імена
Андрій Шевченко / Сайт УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко анонсував кадрові експерименти у березневих спарингах проти Польщі та Франції.

"Зараз найголовніше – зібрати інформацію про гравців, створити ідеальний для підготовки команди календар, сподіватися на те, що обійдемося без травм, і футболісти у найкращій формі підійдуть до чемпіонату Європи. Перед нами стоїть завдання – вийти із групи.

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Ми граємо з Польщею та Францією – дуже хорошими командами, елітними. Обидві представляють вищий дивізіон Ліги націй. Ця пауза в матчах збірної затягнулася, попереду останні товариські зустрічі перед початком підготовки до Євро-2020. Спаринги безпосередньо напередодні чемпіонату – уже зовсім інша справа.

Поки що будемо експериментувати, спробуємо задіяти гравців, на яких ми сподіваємося. Можливо, когось із них ми не викличемо. Можу підтвердити, що будуть нові імена. Скоро буду готувати список. Для футболістів поєдинки із Францією та Польщею – серйозна мотивація. Ми ще раз перевіримо злагодженість взаємодій в усіх лініях", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, до старту Євро-2020 збірна України проведе спаринги з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

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Теги
Збірна України Україна Україна Товариські матчі Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євро-2020
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