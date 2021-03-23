Прес-конференцію перед матчем проти збірної Франції керманич "синьо-жовтих" розпочав українською мовою.

"Ми вже програли у Лозанні швейцарцям": що казав Шевченко гравцям збірної України перед стартом підготовки до Франції

"Доброго дня, я радий всіх привітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською мовою постійно, але робитиму це в майбутньому", – пообіцяв Шевченко.

Нагадаємо, завтра (24 березня) відбудеться поєдинок Франція – України, який стане для обох команд першим у відборі на ЧС-2022. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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