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Шевченко: За футболістами потрібно уважно стежити

2 січня 08:00 0 Читать на русском
Шевченко: За футболістами потрібно уважно стежити
Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів,як потрібно поліпшувати дисципліну у колективі.

"У футболі завжди існують певні правила. Важливо завжди нагадувати їх, щоб футболісти відчували, що за ними доглядають. І треба завжди показувати їм своїм особистим прикладом.

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Якщо ми домовилися, що разом обідаємо або вечеряємо, то першим, хто там повинен бути – це тренер. Є певний розпорядок, щоб ніхто не спізнювався. Всі великі перемоги складаються з дрібниць.

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За ними потрібно дуже уважно стежити, поліпшити свою дисципліну, покращити свою увагу і тоді глобальні цілі буде легше вирішувати", – цитує Андрія Шевченка FootballHub.

Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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