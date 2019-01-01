Шевченко: За футболістами потрібно уважно стежити

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів,як потрібно поліпшувати дисципліну у колективі.

"У футболі завжди існують певні правила. Важливо завжди нагадувати їх, щоб футболісти відчували, що за ними доглядають. І треба завжди показувати їм своїм особистим прикладом.

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Якщо ми домовилися, що разом обідаємо або вечеряємо, то першим, хто там повинен бути – це тренер. Є певний розпорядок, щоб ніхто не спізнювався. Всі великі перемоги складаються з дрібниць.

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За ними потрібно дуже уважно стежити, поліпшити свою дисципліну, покращити свою увагу і тоді глобальні цілі буде легше вирішувати", – цитує Андрія Шевченка FootballHub.