Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на своєму прикладі показує, як варто забивати у завтрашньому поєдинку.

Збірна України продовжує тренування перед останнім березневим матчем кваліфікації на ЧС-2022 проти команди з Казахстану.

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Андрій Шевченко під час заняття вирішив взяти участь у двосторонці. В одній з атак наставник "синьо-жовтих" відкрився під пас з флангу від Олександра Тимчика. 44-річний фахівець в один дотик вразив ворота Андрія Пятова.

Нагадаємо, у березні збірна України вже провела два матчі кваліфікації на ЧС-2022 – проти Франції та Фінляндії. Обидва завершились нічиєю 1:1. Вже завтра на команду Андрія Шевченка очікує поєдинок із Казахстаном. Початок зустрічі о 21:45.

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