Колишній тренер і гравець збірної України Андрій Шевченко намагається хоча б дистанційно підтримати Батьківщину у війні проти Росії.

– Зараз я перебуваю в Лондоні, але моя сім'я, мама, сестра, близькі, мій народ – усі перебувають в Україні, тому я дуже переживаю.

Шевченко зробив категоричну заяву щодо війни Росії проти України

– Ви телефонували рідним? Де вони?

– Мої мама та сестра під Києвом, все нормально, але те, що відбувається – це жах. Я хочу сказати слова підтримки та подяки нашій українській доблесній армії, президенту, нашим людям, які захищають нашу країну сьогодні, відстоюють наші інтереси та роблять усе для того, щоб ми вистояли. Ви – мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми.

– У вас є можливість допомогти ЗСУ у боротьбі з окупантом?

– Я тут, у Лондоні, тут відбувається багато протестів. Ми спілкуємося тут на рівні уряду, щоб організувати допомогу, яка потрібна нашій армії, нашим людям, щоб зробити все можливе, – сказав Шевченко в коментарі ТСН.

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