"Мені особливо мотивувати футболістів не треба. У футболі ти постійно повинен доводити. У футболі не буває відпусток, прохідних ігор, прохідних сезонів. Якщо ти знизив свій рівень, то з найкращого гравця відразу ж перетворюєшся на посереднього.

Шевченко: Ми досягли результату – все інше буде великим бонусом

Це повинні розуміти і знати всі. Якщо ти хочеш бути хорошим гравцем, якщо хочеш високих результатів і досягнень, якщо хочеш зробити свою кар'єру успішною, ти повинен кожен день себе змушувати", – цитує Андрія Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Швеції у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир