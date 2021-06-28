Шевченко: Якщо ти знизив свій рівень, то з найкращого гравця відразу ж перетворюєшся на посереднього
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як підтримує мотивацію гравців напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020.
"Мені особливо мотивувати футболістів не треба. У футболі ти постійно повинен доводити. У футболі не буває відпусток, прохідних ігор, прохідних сезонів. Якщо ти знизив свій рівень, то з найкращого гравця відразу ж перетворюєшся на посереднього.
Шевченко: Ми досягли результату – все інше буде великим бонусом
Це повинні розуміти і знати всі. Якщо ти хочеш бути хорошим гравцем, якщо хочеш високих результатів і досягнень, якщо хочеш зробити свою кар'єру успішною, ти повинен кожен день себе змушувати", – цитує Андрія Шевченка офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, збірна України зіграє проти Швеції у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир