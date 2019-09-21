Шевченко взяв участь у відкритті спортивного центру у передмісті Лондона

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у відкритті спортивного центру школи King's College School.

King's College School у Вімблдоні запросила головного тренера збірної України Андрія Шевченка на відкриття власного спортивного центру, про що школа повідомила на своєму офіційному сайті.

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Це незалежна школа, заснована у 1829 році. У ній навчаються хлопці віком від 7 до 18 років і дівчата від 16 до 18 років. Загалом нараховує більше, ніж 1400 учнів і є однією з найуспішніших у світі.

В Англії Шевченко виступав у складі Челсі з 2006 по 2008 роки, не відзначившись високою результативністю.

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