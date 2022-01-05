Захисник Дженоа Доменіко Крішіто отримав пропозицію, від якої не зміг відмовитися.

Канадський клуб таки вмовив Доменіко Крішіто перебратися в МЛС. Для цього довелося піти на поступки 34-річному італійцю.

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Капітан Дженоа вирішив дограти нинішній сезон у команді Андрія Шевченка. Трансфер у Торонто відбудеться влітку, повідомляє Ніколо Скіра. Крішіто підпише контракт на один рік (перша пропозиція передбачала два) із зарплатнею у 3 млн євро.

До слова, капітан Дженоа цього сезону провів 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і віддав 1 гольовий пас. Кілька зустрічей Доменіко Крішіто пропустив через травму.

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