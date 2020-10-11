Шевченко вперше програв три матчі поспіль на чолі збірної України
01:51 - Читать на русском
Головний тренер збірної України встановив особистий антирекорд.
завершено
Матіас Гінтер 20’
Леон Ґорецка 49’
20’ Матіас Гінтер
49’ Леон Ґорецка
Національна команда України поступилась Німеччині (1:2) в рамках третього раунду Ліги націй. Для "синьо-жовтих" це стало третьою поразкою поспіль.
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Така невтішна серія є рекордною для Андрія Шевченка на посаді керманича збірної України. Раніше підопічні Шеви програли Франції (1:7) та Іспанії (0:4).
Нагадаємо, Шевченко очолює "синьо-жовтих" з 2016-го, за це час українці максимально програвали лише два матчі поспіль.
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