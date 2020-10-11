Національна команда України поступилась Німеччині (1:2) в рамках третього раунду Ліги націй. Для "синьо-жовтих" це стало третьою поразкою поспіль.

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Така невтішна серія є рекордною для Андрія Шевченка на посаді керманича збірної України. Раніше підопічні Шеви програли Франції (1:7) та Іспанії (0:4).

Нагадаємо, Шевченко очолює "синьо-жовтих" з 2016-го, за це час українці максимально програвали лише два матчі поспіль.

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