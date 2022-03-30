Андрій Шевченко проводить потужну інформаційну кампанію на підтримку України у війні з Росією.

"Я хочу сказати велике спасибі всім людям, які підтримували Україну і дали мені можливість виступити за мою країну протягом усієї цієї жахливої війни. Будь ласка, продовжуйте допомагати Україні, робіть пожертвування, розповсюджуйте правдиву інформацію в Інтернеті, відвідуйте демонстрації.

Шевченко поднял вопрос войны в Украине на одной из крупнейших студенческих конференций мира

Не будь байдужим, зіграй свою роль для України. Разом ми переможемо! Зупиніть війну ЗАРАЗ! Врятуйте Україну! Все буде Україна!" – написав Шевченко в Instagram.

З початку російського вторгнення легенда використовує будь-які публічні майданчики для допомоги Батьківщині – мітинг у Лондоні, виступ на італійському телебаченні, інтерв'ю різним міжнародним ЗМІ.

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