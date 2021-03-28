"У нас є обойма гравців, з якими ми працюємо. Будемо готувати тих, хто є. У нас є можливість перебудовуватися. Є кваліфіковані гравці, які можуть грати на різних позиціях. Звичайно, хотілося б, щоб усі були здорові.

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Коли є три матчі, дуже важливо робити правильну ротацію. Футболісти, які грають в провідних чемпіонатах, мають фізичну кондицію, яка дозволяє їм грати два-три матчі на тиждень на такому рівні.

Футболістам, які грають в Україні, трохи важко, тому що інтенсивність українського чемпіонату набагато нижча. Матчі не так часто. Динамо і Шахтар грали в кубках, в чемпіонаті, але все одно інтенсивність, з якою вони працюють в УПЛ, зовсім інша. Тому потрібно проводити ротацію", – зізнався Шевченко в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, 24 березня українці зіграли з Францією (1:1), сьогодні протистоятимуть Фінляндії, а вже 31 березня завершать березневий "марафон" відбору на ЧС-2022 поєдинком проти Казахстану.

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