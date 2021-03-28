Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком вкотре довів, що не боїться робити ставку на молодих виконавців.

На протистояння другого туру кваліфікації на ЧС-2022 проти Фінляндії збірна України вийшла наймолодшим складом в офіційних матчах часів тренерства Андрія Шевченка.

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Як повідомили у програмі Великий футбол, середній вік гравців, які з'явились із перших хвилин, становить 24,6 років. Цікаво, що попередній рекорд був встановлений ще у 1997-му командою Йожефа Сабо. Тоді середній вік футболістів був 24,5 роки.

Зауважимо, що рекорд товариських зустрічей був зафіксований у 2018 році у Туреччині – 23,6 років.

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