Шевченко висловив співчуття жертвам авіакатастрофи в Ірані

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко глибоко сумує з приводу катастрофи, в яку потрапив літак української авіакомпанії МАУ поблизу столиці Ірану.

"Наша сім'я хоче висловити глибоке співчуття і слова підтримки родинам тих пасажирів, які перебували на борту літака в Тегерані. Ми дуже жалкуємо про вашу втрату", – написав Шевченко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, авіакатастрофа сталася сьогодні близько 6 години ранку поблизу летовища Тегерана. Boeing 737-800 NG української авіакомпанії МАУ виконував рейс Тегеран – Київ. За попередніми даними, на борту літака перебували 176 пасажирів та членів екіпажу – усі вони загинули. Серед загиблих – громадяни України, Ірану, Канади, Афганістану, Німеччини, Швеції та Великої Британії.

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