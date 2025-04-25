Шевченко виніс офіційний вердикт Реброву щодо подальшої співпраці зі збірною України
25 квітня 13:11 - Читать на русском
Президент УАФ Андрій Шевченко підкреслив, що головний тренер збірної України Сергій Ребров має повну підтримку від організації.
"Влітку наша збірна зіграє в Канаді в межах підготовки до відбору на чемпіонат світу 2026 року.
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Ми віримо в Сергія Реброва та його команду", – сказав Шевченко на конгресі УАФ.
Нагадаємо, що у червні збірна України проведе матчі проти Канади та Нової Зеландії в рамках товариського турніру в Торонто. У відборі до ЧС-2026 суперниками команди стануть Франція, Ісландія та Азербайджан.
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