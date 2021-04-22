Тренерський штаб збірної України перед стартом чемпіонату Європи готовий на зміни у складі команди.

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін, дуже ймовірно, потрапить у розширений список збірної України на найближчий збір, стверджує ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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Варто зазначити, що для 24-річного півзахисника це буде дебютний виклик до національної команди. У нинішньому сезоні Кочергін зіграв у складі Зорі 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

Зауважимо, що збірна України проведе наступний збір в травні, коли почне підготовку до Євро-2020. Континентальна першість стартує на початку червня. Підопічні Андрія Шевченка перший матч на турнірі зіграють13-го червня проти Нідерландів.

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