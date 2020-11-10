"Ми раді вас бачити. Як завжди, всі проблеми, які були в клубах, успіхи та невдачі – голову вгору піднімайте. Тут зовсім інша атмосфера, зовсім інші завдання. Все в сторону відкинули. У нас три важливі матчі.

Збірна Україна прибула у Польщу – на Шевченка чекали два персональні фанати

Товариська зустріч із Польщею. У нас є хороший приклад – матч з Францією. Купа проблем було, але мені сподобалася ваша реакція. Вона була правильною, було те, чого від нас чекали всі вболівальники. Ми не можемо знову оступитися, заздалегідь почнемо готуватися і думатимемо про ці три матчі", – сказав Андрій Шевченко збірникам.

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними Польщі та України відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок – о 21:45. Ще два поєдинки команда Андрія Шевченка проведе в рамках Ліги націй: 14-го числа в Лейпцигу з Німеччиною, а 17-го в Люцерні зі Швейцарією.

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