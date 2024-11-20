"Команда показала характер та результат на полі. Хлопці вибороли перемогу в останній грі року та покращили нашу позицію у турнірі. Дякую команді та тренерському штабу за цей результат.

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Символічна перемога у день, коли Україна перетнула ще одну межу війни та продовжує боротьбу завдяки захисникам і захисницям", – написав Шевченко у своєму Instagram.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Албанію (2:1) завдяки голам Зінченка та Яремчука і буде боротися за елітний дивізіон Ліги націй в перехідних матчах.

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