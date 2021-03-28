Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко зізнався, що думає про VAR та про гру своїх підопічних.

"Ось кажуть, потрібен VAR, чи ні. VAR – це можливість арбітрам у спірних моментах не помилятися: був офсайд або ж пенальті, чи ні.

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Арбітр просив вибачення (за зарахований гол Грізманна після офсайду – прим.). Ми з ним говорили на цю тему. Я вважаю, що він відсудив дуже добре, незалежно від того, чи був там офсайд. Він контролював гру, відчував її. Було багато єдиноборств, він давав грати. Все було дуже чисто.

Мені дуже подобається, що наша команда грає у чистий футбол. Відбираємо м'яч, немає ніколи серйозних фолів. Це вже хороший рівень", – зізнався Шевченко в інтерв'ю Football Hub.

Зауважимо, сьогодні збірна України зіграє з Фінляндією у відборі на ЧС-2022, початок матчу о 21:45. А от вже в середу, 31 березня, на "синьо-жовтих" очікує протистояння з Казахстаном.

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