Колишній форвард Мілана вчора потрапив до "Зали слави італійського футболу". Місцеві журналісти не втратили нагоду порозпитувати Шевченка про актуальні події в кальчо. Зокрема, українець висловився про Мойзе Кіна та Матео Ретегі.

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"Я одразу відзначив, що минуло, здається, вже десять років від того часу, як два італійці боролися за звання найкращого бомбардира Серії А. Вони обидва мені подобаються, такі нападники допоможуть збірній Італії. Сподіваюся, вони виростуть в ігровому плані і зроблять внесок в італійський футбол", – цитує Шевченка ViolaNews.

Слід зауважити, що саме ці два нападники очолюють список бомбардирів сезону Серії А. Після 12 турів Ретегі має вже 11 голів, а Кін відзначився 8 разів і йде другим. Обоє значно випереджають Артема Довбика, форвард Роми встиг забити лише 4 м'ячі.

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