Шевченко відвідав тренування Црвени Звезди – сербів очолює екс-"ворог" українця по міланському дербі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не марнує час навіть у період зимової перерви.

Керманич "синьо-жовтих" та його асистент Андреа Малдера відвідали тренувальний табір Црвени Звезди, яка перебуває на зборах у Туреччині, інформує прес-служба сербів.

Шевченко особисто приїхав у тренувальний табір Динамо, щоб подивитися на гравців збірної України

Український фахівець поспілкувався з наставником Звезди Деяном Станковічем. Цікаво, що під час ігрової кар'єри вони захищали кольори ворогуючих команд – Мілана та Інтера.

Нагадаємо, Шевченко очолив збірну України у 2016-у році. Під керівництвом фахівця "синьо-жовті" виграли свою групу Ліги націй та кваліфікувалися на Євро-2020 з першого місця, випередивши чинних чемпіонів континенту – Португалію. Станковіч став головним тренером Црвени Звезди лише в грудні минулого року, до цього попрацювавши асистентом в Удінезе та Інтері.

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