toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Шевченко відвідав тренування Црвени Звезди – сербів очолює екс-"ворог" українця по міланському дербі

13:37 1805 Читать на русском
Шевченко відвідав тренування Црвени Звезди – сербів очолює екс-"ворог" українця по міланському дербі
Деян Станковіч та Андрій Шевченко / фото: Црвена Звезда

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не марнує час навіть у період зимової перерви.

Керманич "синьо-жовтих" та його асистент Андреа Малдера відвідали тренувальний табір Црвени Звезди, яка перебуває на зборах у Туреччині, інформує прес-служба сербів.

Шевченко особисто приїхав у тренувальний табір Динамо, щоб подивитися на гравців збірної України

Український фахівець поспілкувався з наставником Звезди Деяном Станковічем. Цікаво, що під час ігрової кар'єри вони захищали кольори ворогуючих команд – Мілана та Інтера.

Нагадаємо, Шевченко очолив збірну України у 2016-у році. Під керівництвом фахівця "синьо-жовті" виграли свою групу Ліги націй та кваліфікувалися на Євро-2020 з першого місця, випередивши чинних чемпіонів континенту – Португалію. Станковіч став головним тренером Црвени Звезди лише в грудні минулого року, до цього попрацювавши асистентом в Удінезе та Інтері.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020


blog_ava
"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020
12:00
7772
Теги
Зимові збори Андрій Шевченко Андрій Шевченко Деян Станковіч Деян Станковіч Црвена Звезда Црвена Звезда Збірна України Андреа Малдера Андреа Малдера
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
38
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук