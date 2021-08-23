Український фахівець Андрій Шевченко не втратив нагоди зустрітись зі своїми колишніми підопічними.

Андрій Шевченко з гравцями Шахтаря / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав тренування Шахтаря.

Шевченко пригадав найяскравіший момент за час роботи зі збірною України

44-річний фахівець у неформальній обстановці поспілкувався зі своїми колишніми підопічними – Андрієм Пятовим, Сергієм Кривцовим, Миколою Матвієнком і Марлосом.

До слова, Шевченко прибув в Україну, аби взяти участь в урочистостях з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України. Вчора легенда українського і світового футболу відвідав матч 5-го туру УПЛ між Динамо та Десною.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною