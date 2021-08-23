Шевченко відвідав тренування Шахтаря – збірники влаштували екс-коучу теплий прийом
13:43 - Читать на русском
Український фахівець Андрій Шевченко не втратив нагоди зустрітись зі своїми колишніми підопічними.
Екс-тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав тренування Шахтаря.
Шевченко пригадав найяскравіший момент за час роботи зі збірною України
44-річний фахівець у неформальній обстановці поспілкувався зі своїми колишніми підопічними – Андрієм Пятовим, Сергієм Кривцовим, Миколою Матвієнком і Марлосом.
До слова, Шевченко прибув в Україну, аби взяти участь в урочистостях з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України. Вчора легенда українського і світового футболу відвідав матч 5-го туру УПЛ між Динамо та Десною.
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