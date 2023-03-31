Екс-футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав київську лікарню "Охматдит". Легенда футболу зустрівся з пацієнтами, поспілкувався з ними, а також провів майстер-клас для дітей.

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Шевченко навіть пограв у футбол з 6-річною Мариною, котра втратила ногу через обстріл росіянами її будинку на Херсонщині у травні 2022 року. Спочатку їй ампутували кінцівку у Кривому Розі вище коліна для того, щоб врятувати життя. Після цього дівчинка прибула до "Охматдиту", де лікується вже близько 10 місяців – вона перша дитина, яку протезували в Україні.

Нагадаємо, Шевченко став першим амбасадором франдрейзингової платформи United24. Він регулярно бере участь у різних заходах на підтримку України, закликаючи світову спільноту не втрачати увагу до війни в Україні.

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