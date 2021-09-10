Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко був присутній на засіданні Конвенції УЄФА щодо майбутнього європейського футболу, яка проходила у Швейцарії.

Шевченко з іншими легендами спорту взяв участь у турнірі з гольфу

Володар "Золотого м'яча" у своїх соцмережах похизувався спільним фото зі ще одною легендою і колишнім партнером по Мілану – Звоніміром Бобаном, який представляв Хорватію.

Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про запуск Конвенції щодо майбутнього європейського футболу після спроб низки клубів створити Суперлігу. Мета Конвенції – разом з представниками національних асоціацій, тренерами, вболівальниками, гравцями і агентами розробити план політики та управлінських реформ у європейському футболі.

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