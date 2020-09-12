"Супряга – молодий, перспективний хлопець, якому ще дуже багато треба працювати. Я бачу у ньому матеріал, який може прогресувати.

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Це все зараз залежить від нього. У нього є перспективи, щоб вирости в хорошого футболіста. Він грає у топ-команді, прогресує як молодий футболіст. Якщо він зараз не зупиниться, буде йти далі – у нього є хороший шанс", – сказав Шевченко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Супряга – вихованець академії Дніпра. 10 серпня 2018 року підписав п'ятирічний контракт з Динамо, а вже 25 серпня дебютував за киян у матчі проти Чорноморця. Минулий сезон провів в оренді в СК Дніпро-1, за який забив 15 голів у 26 матчах.

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