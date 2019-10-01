Шевченко відповів на чутки про своє призначення в Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував чутки про своє можливе призначення на пост головного тренера Мілана.

"Я дуже люблю Мілан, але ніхто з клубу жодного разу не зв'язувався зі мною щодо роботи. Зараз я не думаю про Мілан. Усі мої думки пов'язані зі збірною України. Я хочу здобути путівку на Євро-2020 і гідно там виступити.

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Я впевнений, що Мальдіні та Бобан допоможуть Мілану прогресувати. Вони мої друзі. Після матчу Аталанта – Шахтар ми повечеряємо і поговоримо", – цитує Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Раніше в італійських ЗМІ з'явилася інформація, що Мілан може звільнити головного тренера Марко Джампаоло через невдалі результати команди на початку сезону.

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