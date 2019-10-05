toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ЛУГАНО - ДИНАМО

Шевченко виділив тренера, який здійснив найбільший вплив на його кар'єру

11:40 783 Читать на русском
Шевченко виділив тренера, який здійснив найбільший вплив на його кар'єру
Андрій Шевченко / Фото УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав наставника, який став особливою людиною для його футбольного шляху.

"Валерій Лобановський. Він – один з тренерів, які змінили історію сучасного футболу. Для мене він – особлива людина, не просто тренер. Лобановський допоміг мені стати справжнім футболістом. Він навчив мене вірити в себе. Направив мою кар'єру.

Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та Португалії

Неможливо описати його ідеї в двох словах. Він був одним з перших тренерів, який створив методику тренувань, засновану на наукових даних. Це зробило його особливим. А ще він був чудовим психологом. Допомагав гравцям ставати впевненішими, створював переможців і команди, які перемагали", – цитує Шевченка SportArena з посиланням на інтерв'ю World Soccer.

Шевченко та інші легенди Динамо під керівництвом Лобановського стали творцями одного з найгучніших успіхів в історії українського футболу – півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/99.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра

blog_ava
Динамо уклало контракт із Самбрано на 5 років без мого відома, – Хацкевич
09:43
1367
Теги
Динамо Динамо Збірна України Валерій Лобановський Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Ворскла
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук