Шевченко виділив тренера, який здійснив найбільший вплив на його кар'єру

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав наставника, який став особливою людиною для його футбольного шляху.

"Валерій Лобановський. Він – один з тренерів, які змінили історію сучасного футболу. Для мене він – особлива людина, не просто тренер. Лобановський допоміг мені стати справжнім футболістом. Він навчив мене вірити в себе. Направив мою кар'єру.

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Неможливо описати його ідеї в двох словах. Він був одним з перших тренерів, який створив методику тренувань, засновану на наукових даних. Це зробило його особливим. А ще він був чудовим психологом. Допомагав гравцям ставати впевненішими, створював переможців і команди, які перемагали", – цитує Шевченка SportArena з посиланням на інтерв'ю World Soccer.

Шевченко та інші легенди Динамо під керівництвом Лобановського стали творцями одного з найгучніших успіхів в історії українського футболу – півфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 1998/99.

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