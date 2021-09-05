Шевченко виділив найболючіший та найприємніший момент за 5 років у збірній України
Андрій Шевченко пригадав знакові моменти періоду тренерства у збірній України.
"Найважчий – думаю, програш хорватам на НСК (0:2) в останній кваліфікаційної зустрічі ЧС-2018. Це був найважчий момент для нас.
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Найприємніший – перемога проти Швеції (2:1). Думаю, найкращий матч, який ми зіграли, був проти португальців (2:1), Але найбільш емоційний момент – проти Швеції", – цитує Шевченка Fanday.
Нагадаємо, 44-річний фахівець попрощався зі збірною України 1 серпня. Під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" дістались 1/4 фіналу Євро-2020, де вилетіли від Англії (0:4).
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