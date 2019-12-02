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Шевченко: Ван Дейк – найкращий захисник усіх часів

10:38 951 Читать на русском
Шевченко: Ван Дейк – найкращий захисник усіх часів
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив захисника збірної Нідерландів Вірджила ван Дейка, а також поділився думкою щодо інших гравців команди Рональда Кумана.

"Рональд Куман має у своєму розпорядженні молоде покоління чудових гравців світового класу. Для мене Вірджил ван Дейк – найкращий захисник усіх часів. Принаймні він може ним стати.

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Також є швидкий Мемфіс Депай, який може вирішити долю будь-якого матчу. В середині поля Френкі де Йонг відповідає за творчість, а Джорджініо Вейналдум – за силу та енергійність.

Наша команда також розвивається. Ми граємо зовсім не так, як раніше – менше акцентуємо увагу на обороні. Молоді гравці не мають великого досвіду у міжнародних матчах, але вони сприймають мою філософію. Нам дуже допомагають легіонери – Зінченко, Маліновський, Ярмоленко", – цитує Шевченка De Telegraaf.

Нагадаємо, матчем проти Нідерландів збірна України розпочне свій шлях на Євро-2020. Гра відбудеться 14-го червня в Амстердамі.

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Нідерланди Нідерланди Збірна України Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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