Шевченко в компанії екс-регіонала відсвяткував день народження федерації гольфу

Керманич "синьо-жовтих" засвітився на урочистостях у гольф-клубі Козин. Світлини та відео з'явилися в офіційному Instagram Всеукраїнської федерації гольфу.

Шевченко разом з сім'єю та Бекхемом відпочивав в Італії – колоритні фото

На фото з події Шевченко перебуває у компанії президента федерації, колишнього члена Партії регіонів Віталія Хомутинніка. Сам тренер став завзятим гольфістом під час виступів за межами України. Минулоріч Шевченко навіть увійшов до президії федерації гольфу.

Нагадаємо, що головний тренер національної команди теж має досвід у політиці. У 2012 році він був другим номером у списку очолюваної Наталією Королевською партії "Україна – Вперед!". Політична сила тоді не потрапила до Верховної Ради.