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Шевченко в компанії екс-регіонала відсвяткував день народження федерації гольфу

13:18 - Читать на русском
Шевченко в компанії екс-регіонала відсвяткував день народження федерації гольфу
Хомутиннік і Шевченко / фото із соцмереж

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко приєднався до святкувань з нагоди річниці створення вітчизняної Федерації гольфу.

Керманич "синьо-жовтих" засвітився на урочистостях у гольф-клубі Козин. Світлини та відео з'явилися в офіційному Instagram Всеукраїнської федерації гольфу.

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На фото з події Шевченко перебуває у компанії президента федерації, колишнього члена Партії регіонів Віталія Хомутинніка. Сам тренер став завзятим гольфістом під час виступів за межами України. Минулоріч Шевченко навіть увійшов до президії федерації гольфу.

Нагадаємо, що головний тренер національної команди теж має досвід у політиці. У 2012 році він був другим номером у списку очолюваної Наталією Королевською партії "Україна – Вперед!". Політична сила тоді не потрапила до Верховної Ради.

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Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Андрій Шевченко
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