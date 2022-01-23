Колишній наставник збірної України та італійської Дженоа Андрій Шевченко близький до завершення переговорів з Польським футбольним союзом щодо майбутньої співпраці.

Шевченко дав згоду очолити збірну Польщі, інформує Telegram-канал vZbirna. Сторони вже узгодили умови майбутньої співпраці.

Шевченко став фаворитом на посаду тренера Польщі – дружина українця може виявитися ключовим фактором

Український фахівець зароблятиме близько 2,5 млн євро на рік. Частину коштів буде виплачувати Польський футбольний союз, а решту – спонсори. Залишилась одна перешкода – нюанси контракту з Дженоа.

Раніше повідомлялось, що збірна Польщі оголосить ім'я нового наставника 31 січня, а Шевченко виграє конкуренцію в іншого претендента на посаду – Адама Навалки.

Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних