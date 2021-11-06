Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко ще на крок наблизився до початку роботи в статусі клубного тренера.

Шевченко має прибути в Італію вже у найближчий понеділок – 8 листопада, аби підписати контракт із Дженоа, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо. Клуб також підготував угоду і для помічника Шеви – Мауро Тассотті.

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Зазначається, що контракт українського наставника розрахований до червня 2024 року. Відома і майбутня зарплатня Шевченка – Андрій Миколайович зароблятиме 2 млн євро за сезон.

До слова, Дженоа вже звільнила свого наставника, Давіде Баллардіні, через провальні результати. Фаворитом на посаду називають Андрія Шевченка. Екс-керманич збірної України може дебютувати у матчі проти Роми (21 листопада).

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