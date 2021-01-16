Шевченко увійшов у топ-20 найкращих тренерів збірних за десятиліття
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив до престижної компанії.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращих тренерів збірних команд за останнє десятиліття.
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Першу сходинку у рейтингу посів наставник збірної Німеччини Йоахім Льов. За ним розташувались головний тренер французів Дідьє Дешам і бразильський фахівець Тіте. Коуч "синьо-жовтих" Андрій Шевченко опинився на 17-му щаблі, повідомляє офіційний сайт IFFHS.
Топ-20 найкращих тренерів збірних десятиліття за версією IFFHS виглядає наступним чином:
1. Йоахім Льов (Німеччина) – 155
2. Дідьє Дешам (Франція) – 101
3. Тіте (Бразилія) – 81
4-5. Оскар Табарес (Уругвай) – 74
4-5. Фернанду Сантуш (Португалія) – 74
6. Вісенте дель Боске (Іспанія) – 72
7. Роберто Мартінес (Іспанія) – 70
8. Хосе Пекерман (Аргентина) – 55
9-10. Марк Вільмотс (Бельгія) – 43
9-10. Гарет Саутгейт (Англія) – 43
11. Хорхе Сампаолі (Аргентина) – 35
12. Алехандро Сабелья (Аргентина) – 34
13. Чезаре Пранделлі (Італія) – 32
14. Кріс Коулман (Уельс) – 30
15. Джамель Бельмаді (Алжир) – 30
16. Златко Даліч (Хорватія) – 26
17. Андрій Шевченко (Україна) – 24
18. Карлуш Кейруш (Португалія) – 24
19. Ян-Олаф Андерссон (Швеція) – 21
20. Ларс Лагербек (Швеція) – 19
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