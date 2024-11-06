У понеділок, 11 листопада, на базі збірної Італії в Коверчано відбудеться захід, на якому легенди італійського футболу отримають юридичне визнання своїх заслуг. Цього дня в 12-й раз відбудеться церемонія "Зала слави італійського футболу" – він поповниться новими іменами.

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Серед гравців і тренерів, чиї заслуги будуть визнані, президент УАФ Андрій Шевченко. Його нагородять у рамках категорії "Іноземний футболіст". А ось у рамках нагороди "Італійський футболіст" визнання отримає екс-наставник Роми Даніеле Де Россі.

Також до зали слави італійського футболу увійдуть Роберто Бонінсенья ("Ветеран"), Ар'єдо Брайда ("Менеджер"), Лучано Спаллетті ("Тренер") і Валентина Джачінті ("Футболістка"). Меморіальні нагороди будуть присуджені Агостіно Ді Бартоломеї, Вінченцо Д'Аміко та Манліо Скопіньйо.

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