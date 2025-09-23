Панатінаїкос шукає нового головного тренера після звільнення Руя Віторії. Одним з кандидатів на цю посаду є керманич збірної України Сергій Ребров, повідомляє SDNA.

Втім, Ребров є відданим роботі з національною командою та не планує залишати свою посаду принаймні до середини жовтня. Крім того, очільник УАФ Андрій Шевченко налаштований проти можливого відходу Реброва. Шевченко хоче, щоб збірна України пройшла відбір до ЧС-2026 з нинішнім тренером.

Нагадаємо, Україна невдало розпочала кваліфікацію до Мундіалю, поступившись збірній Франції та зігравши внічию з Азербайджаном (1:1). Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у своїй групі відбору до ЧС-2026.

